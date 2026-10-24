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Redaksjoner
Arbeidsmanden
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NJF-magasinet
NTL-magasinet
Fontene
NNN-arbeideren
LO-Aktuelt
Nettverk
HK-Nytt
Magasinet for fagorganiserte
NFF-magasinet
Nyhetsbrev
Podkast
Mer
Aktuelt
Nyheter
Debatt
Utenriks
Kultur
Nytt om folk
Hør mer fra oss
Podkast
Nyhetsbrev
Sosiale medier
FriFagbevegelse som app
Våre felt
Lønnsoppgjøret
Rettigheter på jobben
Tariffleksikon
Foreign Workers
Sjøfolk
Om oss
Om FriFagbevegelse
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FriFagbevegelse | Nyheter og debatt om lønn, jobb og pensjon
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BREMSER POST-KUTT:
1000 stillinger kan fortsatt forsvinne
BUDSJETTAVTALE PÅ STORTINGET
Dette er de enige om
Flere butikkansatte kan få søndagsfri
Derfor brøt MDG med de rødgrønne
Er det trygt å jobbe natt i barnevernet?
Eli ble nesten drept på jobb i barnevernet
Vi har kartlagt nattarbeid i barnevernet
Barnevernsinstitusjoner bryter loven
Snutter
Her ville de ha sekstimersdag for 99 år siden
Forsker om høyreekstreme:
– Fagbevegelsen har en unik rolle
Nordmenn jobber selv om de er syke
Debatt
Uakseptabelt at skoleansatte skal utsettes for slike tilstander som TV2 beskriver
Geir Allan Stava
Debatt
Støre bør si nei til deportasjon av asylsøkere til Rwanda
Maja Sojtaric
Flere meninger
Meninger
| Debatt
Vi SFO-ansatte står midt i det – men hvem snakker om oss?
Podkasten Ikke si det til sjefen
Høyre kutter i velferden. Uføre får mindre
Svensker kjøper trøndersk energimontørselskap
NHO advarte LO. Nå får de svar
Russisk gruveinvestor:
– Vi skal kunne granskes
Camping og bobil
slipper ny turistskatt
140 ansatte mistet jobben. Nå har de vunnet en viktig seier
Tea (19) er årets lærling i Veidekke
Ap lovet gratis arbeidstøy: – Ting man lover, bør man jo holde
Overføring av feriedager: Dette må du vite
LO-lederen med ny melding om pensjon for uføre
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Anker vikar-dom: – Veldig overraska
Gjør du en dårlig jobb? Dette skal til for å få sparken
Storstreiken avverget
Aron og Medina går opp 100.000 i lønn
Flere vil ta over konkursrammet laksefabrikk
Sjefen tapte mot Jan Erik: – Nå er jeg lettet
Slakter dekk: – Hadde aldri kjørt den bussen
Startet som vekter med å passe på sine egne bilder
– Norge burde være selvforsynt med drivstoff
– Vi kan ikke ha datasenter på hvert eneste nes
Kan tape lønn ved fødsel: – Man er desperat
Alt du må vite om nye regler for likelønn
– En skjebnedag for norsk arbeidsliv
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Hva handler Wolt-saken om?
Beskyldes for å selge gruva til russerne
Pubansatte i streik: – Sjefen truer med å legge ned
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Sjekker ikke om folk får lønna de har krav på
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Tom ble syk etter konflikt. Han kom aldri tilbake på jobb
FOODORA-BUD:
– Blir ikke behandlet som mennesker
Lærte norsk på bar: Fikk jobb i Nav
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